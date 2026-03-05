In occasione dell’8 marzo, l’aeroporto di Milano Malpensa organizza eventi dedicati alle donne. La giornata vede una serie di iniziative che coinvolgono passeggeri e personale, con particolare attenzione alle tematiche di genere. La celebrazione si svolge nel contesto della struttura aeroportuale, che si prepara a rendere omaggio alle donne in questa data significativa.

Inaugurata la mostra “She’s Not Your Muse” curata da Luciano Bolzoni con le tele dell’artista che ritraggono donne non ancora esistenti, non riconoscibili nell’attuale società, ma “donne che arriveranno” Racconti realizzati su tela dall’artista declinati attraverso volti solo apparentemente pop, ma in realtà profondamente simbolici, che popolano e fanno vivere, in uno scenario che fa riflettere, una ideale “città delle donne” del futuro, un luogo di libero scambio di idee che va oltre il genere e i generi. Ogni volto femminile diventa infatti un’ icona, una presenza potente e anticipatrice di un cambiamento culturale e sociale. Giulia Caruso, nata in una famiglia italiana, ha trascorso i primi due anni della sua vita nel Sahara africano e poi in Sudafrica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Malpensa, la città ideale delle donne di Giulia Caruso celebra l’8 marzo

“8 marzo 2026 in Comune”: Avellino celebra le donne della Città– Giovedì 5 marzo 2026, alle ore 12:00, presso la Chiesa del Carmine, sarà presentato il manifesto “8 marzo 2026 festa della donna… in Comune”,...

8 marzo, la Provincia di Arezzo celebra i diritti delle donne: eventi e iniziative in tutto il territorioSugar, dalla spallata social alla ritirata: “Decido io”… e infatti s’è levato da solo Incontri, mostre, spettacoli e iniziative diffuse in tutta la...