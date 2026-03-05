Il premio ‘EA SPORTS FC Player Of The Month’ di febbraio è stato assegnato a Donyell Malen, attaccante della Roma. La sua prestazione durante il mese gli è valsa il riconoscimento come miglior giocatore di febbraio nella Serie A. La società ha ufficializzato il riconoscimento in una comunicazione pubblica, evidenziando il suo contributo nelle partite giocate.

Il premio ‘EA SPORTS FC Player Of The Month’ di febbraio è stato assegnato al calciatore della Roma Donyell Malen. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Roma-Lecce – rende noto la Lega – in programma domenica 22 marzo 2026 alle ore 18.00 allo stadio ‘Olimpico’ di Roma. I voti dei tifosi online combinati con i dati statistici individuali, hanno decretato come vincitore Donyell Malen, che ha superato campioni del calibro di Berardi (Sassuolo), Carnesecchi (Atalanta), Dimarco (Inter), Kean (Fiorentina), McKennie (Juventus). La sestina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malen miglior giocatore di febbraio della Serie A

Andrea Adorante nominato miglior giocatore di gennaio della serie BIl bomber del Venezia Andrea Adorante ha vinto il trofeo come miglior giocatore della serie B per il mese di gennaio, il primo della sua carriera.

ROMA-CREMONESE 3-0 | HIGHLIGHTS | 26ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Donyell Malen alla Roma è il grande colpo di mercato di Gian Piero GasperiniIl grande colpo di gennaio su espressa richiesta di Gian Piero Gasperini che col profilo di Donyell Malen ci ha visto lungo e giusto: l'olandese. tuttomercatoweb.com

Malen e l’impressionante dato che esalta i tifosi della Roma: in Europa solo un giocatore ha segnato di più!È arrivato in punta di piedi, ma ha spalancato le porte del futuro. Sette partite, sei gol, una scossa che ha attraversato Trigoria fino all’Olimpico. Donny Malen non è stato un semplice acquisto, ma ... msn.com

Miralem #Pjanic è stato intervistato da @Gazzetta_it e si è esposto su Roma-Juventus finita 3-3. L’ex #ASRoma ha sottolineato il lavoro di #Gasperini e l’impatto di #Malen, ha scelto Luis Enrique come miglior allenatore e infine ha raccontato gli scherz x.com

#ASRoma Impatto non Malen: Don insegue Kane Oggi la ripresa, la certezza è l’olandese. Senza Wesley, Gasperini spera di recuperare Hermoso e Soulé. Dybala al lavoro per una condizione migliore" (GETTY IMAGES) ( Andrea Di Carlo ) IL ROMANISTA Gi - facebook.com facebook