Malen l' uomo in più della Roma | giocatore del mese di febbraio e record di gol nel mirino

Donyell Malen è il giocatore che ha contribuito maggiormente alla Roma nelle ultime settimane. Fin dal suo esordio contro il Torino, quando è stato titolare nell’attacco e ha segnato un gol, ha mostrato di essere un elemento importante per la squadra. A febbraio, gli è stato riconosciuto il premio di miglior giocatore del mese, e ora punta a stabilire un nuovo record di gol.

Roma, 5 marzo 2026 – Donyell Malen è l'uomo in più della Roma. Lo si è capito fin dall'esordio con il Torino, quando Gasperini l'ha schierato titolare nell'attacco giallorosso e l'olandese si è presentato con un gol. Nelle due gare successive, contro Milan e Udinese, è rimasto a secco, per poi scatenarsi contro Cagliari e Napoli, mettendo a segno due doppiette consecutive. L'ultimo gol risale alla scorsa gara contro la Juventus: il numero 14, servito da Koné, si è presentato davanti a Perin e l'ha battuto con uno scavino. In più occasioni Gasperini ha ammesso la sua stima per l'olandese, al quale sta dando tantissima fiducia: finora, infatti, è partito titolare in tutte e sette le gare disputate con la maglia giallorossa. Malen eletto giocatore del mese di febbraio in Serie A. Un riconoscimento prestigioso evidenzia le eccezionali prestazioni di un calciatore dall'impatto determinante nel panorama della Serie A. "L'impatto di Malen nel campionato italiano è stato semplicemente perfetto" ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo.