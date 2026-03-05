maire idea borsa per nextchem

Maire ha annunciato un piano industriale con l’obiettivo di raggiungere 13 miliardi di ricavi entro il 2035. La società prevede di investire e acquisire per un totale di 1,4 miliardi di euro, mentre si prepara a lanciare una nuova idea di Borsa per Nextchem. La strategia si concentra su crescita e investimenti nel settore industriale.

Maire punta a 13 miliardi di ricavi al 2035 e con il nuovo piano industriale si prepara a mettere sul piatto 1,4 miliardi tra investimenti e acquisizioni. L'operazione più attesa, oltre allo shopping per crescere sotto il profilo tecnologico, sarà la valorizzazione di Nextchem (il braccio operativo del gruppo per la transizione energetica) che potrà aprire il capitale a un nuovo socio o sbarcare in Borsa. Il tutto, per una valutazione di circa 4 miliardi. «Nextchem è destinato a crescere in modo significativo, fino a rappresentare circa il 45 per cento dell'ebitda di gruppo a fine piano», ha spiegato la società. Uno scenario che ieri, nonostante le tensioni globali, ha messo le ali al titolo che ha chiuso la seduta in rialzo del 6,79% a 14 euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

