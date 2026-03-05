Maione Consac e Rubino sindaco di Sassano | la qualità del servizio idrico migliora

Maione di Consac e Rubino, sindaco di Sassano, annunciano un miglioramento nella qualità del servizio idrico. Secondo le loro dichiarazioni, la riduzione delle perdite e l’ottimizzazione delle reti permetteranno una gestione più efficiente dell’acqua, con benefici diretti per l’ambiente e i cittadini. Nessun dettaglio sui tempi o sui progetti specifici, ma si evidenzia un passo avanti nel settore.

Da un lato, la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e della popolazione. Dall’altro, il contenimento dei costi complessivi permetterà sia un miglioramento degli indicatori generali dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua. In pratica - commentano il presidente di Consac, Gennaro Maione, e il sindaco di Sassano, Domenico Rubino - “I cittadini beneficeranno di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e qualità del servizio e delle caratteristiche della risorsa idropotabile erogata”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

