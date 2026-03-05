Maignan racconta il Derby | Hai lavorato tutta la vita per essere qua – VIDEO

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha condiviso le sue sensazioni prima di scendere in campo nel Derby di Milano. In un video pubblicato sui canali social del club, ha spiegato quanto sia stato importante per lui arrivare a giocare questa partita, sottolineando che tutto il lavoro fatto in passato lo porta ora a vivere un momento così speciale.

Maignan. L’atmosfera del Derby di Milano è qualcosa che ogni calciatore sogna di vivere. Lo sa bene Mike Maignan, portiere del Milan, che in un video pubblicato sui canali social del club ha raccontato le sensazioni che si provano prima di scendere in campo in una partita così speciale. Per il numero uno rossonero, momenti come questi sono il risultato di anni di lavoro e sacrifici. Nel suo racconto, Maignan ha spiegato quanto l’atmosfera dello stadio riesca a trasformare completamente la percezione della partita. “ Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l’allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai “, ha detto il portiere, sottolineando come l’energia che si respira in un Derby sia qualcosa di unico per ogni calciatore. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

