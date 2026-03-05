Renate si distingue nel 2026 grazie a un momento magico, consolidando la leadership nel girone di ritorno e posizionandosi al primo posto di questa classifica. Prima di affrontare il terzo posto in campionato, che potrebbe portare vantaggi in ottica playoff, si evidenzia la conquista del primo posto nel girone di ritorno, risultato che rafforza la posizione della squadra nel torneo.

Prima del terzo posto in classifica che, se confermato alla fine, consegna notevoli vantaggi in chiave playoff con l’entrata in gioco a tabellone avviato, da sottolineare c’è il primo posto in quella del girone di ritorno. Il Renate, nel 2026, è la squadra che ha fatto più punti tutti, 26 su 33 frutto di otto vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Luciano Foschi la classifica non la guarda, lo ripete ogni volta. Ma i numeri non mentono ed è sacrosanto metterli in evidenza, come non mente la qualità del gioco espressa ultimamente dalla compagine nerazzurra. Non stiamo parlando di calcio champagne - quello lo fanno forse 2-3 squadre in Europa - ma ciò che colpisce in questo momento è la consapevolezza e la sicurezza dei propri mezzi espresse con continuità da gennaio a oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Magic moment Renate. È la regina del 2026

