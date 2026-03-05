Maggioranza avanti tutta Sinistra Comune resta fuori A giorni il nuovo assessore

La maggioranza politica intende proseguire senza interruzioni fino alla fine del mandato, confermando la volontà di governare nonostante una maggioranza più ridotta. La coalizione ha confermato che il nuovo assessore sarà nominato nei prossimi giorni, mentre la Sinistra Comune rimane esclusa dal processo decisionale. La squadra politica ha ribadito la volontà di mantenere il controllo delle deliberazioni amministrative.

Avanti tutta fino alla fine del mandato, consapevoli di poter contare su una maggioranza senz'altro più risicata ma con numeri che consentono comunque di governare e deliberare. Metabolizzati i recenti "scossoni", la giunta Barsotti ha deciso infatti di proseguire anche senza Sinistra Comune, di fatto uscita dalla maggioranza dopo la spaccatura legata al consiglio comunale di sabato scorso, quado gli ormai ex alleati di Pd e Orgoglio non si presentarono per divergenze sul bilancio di previsione 2026-2028. La sindaca Simona Barsotti e il suo vice Adolfo Del Soldato in questa fase preferiscono mantenere il più stretto riserbo, ma per la nomina del nuovo assessore ai lavori pubblici è questione di giorni.