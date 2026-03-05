Macron rafforza l’arma nucleare | 8 stati chiedono l’alleanza

Otto paesi hanno chiesto di formare un’alleanza militare con la Francia, che intende potenziare il proprio arsenale nucleare. La mossa di Parigi arriva in un momento di crescente attenzione sulla capacità nucleare europea, con la Francia che si distingue come uno dei pochi stati nel continente a mantenere armi atomiche proprie. La discussione riguarda l’eventuale cooperazione tra le nazioni coinvolte e il rafforzamento della deterrenza nucleare europea.

La Francia di Emmanuel Macron punta a rafforzare il proprio arsenale nucleare, inserendosi in un contesto europeo dove solo Parigi e Londra detengono armi atomiche proprie. Mentre l’escalation tra Iran e Israele spinge le nazioni del Vecchio Continente a ripensare la deterrenza, otto Stati hanno già espresso interesse per una possibile alleanza nucleare europea guidata da Parigi. L’annuncio fatto dal presidente francese dalla base militare dell’Ile Longue ha riaperto il dibattito sulla sicurezza collettiva, proponendo un modello di deterrenza nucleare avanzata. In questo scenario, Washington mantiene la gestione strategica degli ordigni nel continente, ma lascia spazio a una maggiore autonomia strategica per gli stati membri della NATO europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

