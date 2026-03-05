Macron e lo spirito del tempo | se perfino la patria degli immortali valori dell’89 riscopre la forza
Il presidente francese ha pronunciato un discorso in cui ha sottolineato come la Francia stia riscoprendo la propria forza, anche in un momento di sfide internazionali. La dichiarazione è arrivata nel corso di un evento pubblico, attirando l’attenzione di media e pubblico. Le sue parole hanno fatto discutere, suscitando reazioni diverse tra i politologi e gli analisti. La dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla posizione del paese nel mondo.
Roma, 5 mar – Certe frasi restano nell’aria più di altre. Non perché siano particolarmente originali, ma perché riescono a dare forma, in poche parole, a qualcosa che molti percepiscono ancora confusamente. Per altri invece rappresentano una boccata d’ossigeno, quanto meno nel loro assoluto realismo. Quando Emmanuel Macron dichiara che “per essere liberi bisogna essere temuti, e per essere temuti bisogna essere potenti”, non ha semplicemente pronunciato una formula da grandeur. Ha dato voce a quello che, piaccia o no, è lo spirito del nostro tempo. Il contesto non era neutro, anzi, si prestava alle dichiarazioni forti. Il discorso è arrivato davanti a uno dei pilastri della deterrenza nucleare francese, il sottomarino strategico Le Téméraire, nella base di Île Longue, cuore della forza atomica della Francia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
