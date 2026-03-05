Macron | Chiedo a Israele di non estendere la guerra al Libano Hezbollah rinunci alle armi

Il presidente ha fatto un appello al governo israeliano affinché non allarghi il conflitto al Libano, chiedendo anche a Hezbollah di rinunciare alle armi. La richiesta è stata espressa in un momento di crescente tensione nella regione, con l’obiettivo di evitare un’escalation militare più ampia. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte della comunità internazionale.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Ita e Lufthansa hanno esteso la sospensione dei voli verso le destinazioni in Medio Oriente. La compagnia italiana ha cancellato tutti i voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile e fino al 15 marzo da e per Dubai. Lufthansa ha cancellato i voli da e per Dubai e Abu Dhabi, così come per Dammam in Arabia Saudita, sono cancellati fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Today.it

Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Macron a Meloni: tutte le reazioniGli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un nuovo attacco contro l’Iran, dopo la ‘guerra dei 12 giorni’ combattuta lo scorso giugno. Diverse esplosioni sono state udite a Teheran e in diverse altre ci ... tg24.sky.it

Iran, Macron: Teheran colpevole, ma Parigi contro raid Usa e IsraeleIl presidente francese ha annunciato che la portaerei Charles de Gaulle, attualmente nel mar Baltico, farà rotta verso il Mar Mediterraneo. E ha ordinato anche il dispiegamento della fregata Languedoc ... tg24.sky.it

Pensavamo che Tajani, il ministro degli Esteri di Israele in Italia avesse toccato il fondo con “il diritto internazionale vale fino a un certo punto”. Ci sbagliavamo. Mai visto così tanto servilismo in Italia. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/ci- - facebook.com facebook

I bombardamenti congiunti di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani hanno aperto una nuova fase di guerra in Medio Oriente. Ne parliamo con Antonio Missiroli, ex Segretario generale aggiunto della NATO per le Sfide di sicurezza emergenti. x.com