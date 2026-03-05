Maccieri | Finalmente non sono più il cattivo

Un thriller psicologico con atmosfere cupe e tormentate si concentra sul tema dello stalking, creando un ambiente inquietante e teso. La narrazione si sviluppa attorno a un personaggio che, dopo essere stato etichettato come cattivo, afferma di essere finalmente libero da questa immagine. La storia si svolge in un contesto di tensione crescente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico fino alla conclusione.

Un thriller psicologico, avvolto da atmosfere cupe e tormentate che aleggiano intorno al tema dello stalking. ’La lezione’, film diretto da Stefano Mordini, è da oggi nelle sale. Nel cast l’attore reggiano Marco Maccieri. Insieme a Matilda De Angelis e Stefano Accorsi, che tornano insieme sul set a dieci anni da "Veloce come il vento". ’La lezione’ è stato presentato nell’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public. Marco, qual è il suo ruolo nel film? "Sono un amico molto vicino alla protagonista, Elisabetta: un’avvocata interpretata da Matilda De Angelis. E sono anche suo collega nello studio di avvocati dove lavora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

