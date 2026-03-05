Ma Lucca è poco ‘alla pari’ Il 60,3% di donne lavora contro il 72,4% di uomini

A Lucca, il tasso di occupazione femminile si ferma al 60,3%, mentre quello maschile raggiunge il 72,4%. Le donne studiano di più e conseguono più facilmente la laurea, ma nel mercato del lavoro trovano ancora ostacoli. La differenza di partecipazione tra i sessi resta evidente, nonostante i percorsi di formazione siano più equi.

Studiano di più e arrivano più facilmente alla laurea. Eppure, quando si parla di lavoro, restano indietro. A Lucca solo il 60,3% delle donne è occupato, contro il 72,4% degli uomini. Un divario netto, che si riflette anche dentro le istituzioni: a Palazzo Orsetti le donne sono quasi i due terzi dei dipendenti comunali (il 63,3% su 539 lavoratori), ma tra i dirigenti si fermano al 27,3%. E non è solo una questione di numeri. Cambia anche la percezione della città. Appena il 48% delle donne si sente sicura a camminare da sola la sera, contro il 66,7% degli uomini. È davvero la stessa Lucca, vista con occhi femminili e maschili? A raccontare... 🔗 Leggi su Lanazione.it

