Ma la famiglia nel bosco può davvero prendere i figli e trasferirsi in Australia con l'accertamento in corso?

Una famiglia residente in una zona boschiva sta valutando di trasferirsi in Australia con i figli, mentre un accertamento è ancora in corso. I genitori rischiano conseguenze penali e civili qualora decidessero di portare i figli all’estero prima della conclusione delle verifiche. La questione riguarda la possibilità di spostamento durante le indagini in corso.

Leggi anche: La famiglia nel bosco cede: pronti a rimpatriare in Australia. Il dietrofront dei Trevallion: «I nostri figli non meritano tutto questo»

“Chi si vuole prendere i bambini”. Famiglia nel bosco, è colpo di scena: l’annuncio sui tre figliLa vicenda della famiglia nel bosco continua a essere seguita a livello nazionale.

Temi più discussi: La famiglia nel bosco vuole lasciare l'Italia, l'annuncio alla tv australiana: Non abbiamo fatto nulla per danneggiare i nostri figli; Famiglia nel bosco, i genitori alla tv australiana: Vogliamo lasciare l'Italia; La famiglia del bosco, appello all’Australia: Fateci tornare a casa, i bambini stanno male; Famiglia nel bosco, mamma Catherine chiede di tornare in Australia: Da ignoranti pensare che abbiamo sbagliato.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine chiede di tornare in Australia: Da ignoranti pensare che abbiamo sbagliatoCatherine Birmingham accusa l’Italia per l’allontanamento dei tre figli e sui media australiani inizia a circolare la notizia secondo cui avrebbe chiesto ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine attacca l'Australia e lancia l'appello per lasciare l'ItaliaCatherine, la mamma della famiglia nel bosco, si è detta delusa per il comportamento dell'Australia e ha lanciato un appello per lasciare l'Italia ... virgilio.it

