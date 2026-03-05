L’Unione Quiesa Orange vince 2-1 in rimonta

L’Unione Quiesa Orange ha ottenuto una vittoria per 2-1, riuscendo a recuperare lo svantaggio e conquistando tre punti importanti. Nel girone A, invece, si è concluso con un pareggio 2-2 il match tra Sconvolts e Zanzbuster Fdm, entrambe alla ricerca di una posizione favorevole nel campionato. La corsa ai playoff continua con diverse squadre ancora in corsa per l’ultimo posto utile.

Girone A. È ancora lotta per l’ultimo posto utile, il quarto, per i playoff. Finisce 2-2 lo scontro tra Sconvolts e Zanzbuster Fdm. A Ricci e Macrì rispondono Bianchi e Rosi. Successo importante e di rimonta dell’Unione Quiesa Orange sul Bellariviera Leblon 2-1. Ali per gli ospiti, poi Simonetti ed una autorete ribaltano tutto. "Primo tempo asettico e chiuso giustamente in svantaggio – dice Federico Zompa –. Ripresa di puro cuore, nonostante l’inferiorità numerica". Non molla il Nuovo Panificio Carlotta che dilaga 7-2 contro l’Atletico Camaiore. Doppietta per Del Soldato e singoli per Lollini, Chiantelli, Falorni, Lari e Scatena. Per gli sconfitti Scannapieco e Pardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

