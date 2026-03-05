Lunigiana valzer del commercio Carrefour lascia a Famila cambia l' insegna nei supermercati

Aulla e la Lunigiana vedono un cambiamento nel settore della grande distribuzione: Carrefour ha abbandonato la gestione di alcuni punti vendita, che ora sono gestiti da Famila, con la sostituzione delle insegne nei supermercati locali. La transizione riguarda diverse strutture nella zona e prosegue senza interruzioni, confermando un mutamento nella presenza dei marchi di supermercati nel territorio.

Aulla (Massa-Carrara), 5 marzo 2026 – Continuano le novità ad Aulla e nel resto della Lunigiana. Da oggi prende ufficialmente il via una nuova esperienza commerciale, ma senza allarmismi, in quanto non si tratta dell'apertura dell'ennesimo supermercato, bensì di un cambio di marchio che rientra in una più ampia operazione nazionale. Nei punti vendita di Aulla, Fivizzano e Villafranca, infatti, l'insegna Carrefour lascia spazio a Famila, mantenendo però lo stesso gestore e soprattutto gli stessi dipendenti. Due negozi Coop a rischio. La sindaca si mobilita: "Già fissato un incontro" Un passaggio che, dunque, non comporta alcuna perdita occupazionale e garantisce continuità al servizio per i cittadini, soprattutto nei comuni più montani, come quello di Fivizzano.