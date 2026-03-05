L' ultimo delirio di Saviano | Iran isolato? Trump ha pronto un regalo a Russia e Cina

Un'intervista che accende il dibattito sul ruolo degli Stati Uniti in Medio Oriente. Ieri a "Otto e Mezzo" su La7, il giornalista e scrittore Roberto Saviano ha analizzato le scelte dell'amministrazione americana nella gestione dell'attacco contro l'Iran, evidenziando i rischi di una strategia confusa e le conseguenze possibili a livello internazionale. Secondo Saviano, la politica estera americana sotto Donald Trump mostra segnali di impreparazione. "Trump non sa che cosa accadrà dopo: non lo ha previsto. Per questo, sia chi sostiene l'intervento sia chi lo ha criticato duramente nel metodo - come Anne Applebaum, che contesta l'azione senza una coalizione e in violazione delle regole internazionali - finisce per convergere su un punto: di fatto si è andati a una guerra senza un piano preciso", ha dichiarato il giornalista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

