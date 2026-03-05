Oggi nella cattedrale di Nola si tengono i funerali di un bambino definito un “piccolo guerriero”. La madre del bambino ha dichiarato di sperare che il pensiero di lui non sparisca mai dalla memoria. La cerimonia si svolge in un momento di grande commozione, con le persone che si riuniscono per rendere omaggio al bambino scomparso.

Era difficile trattenere le lacrime, il dolore, la rabbia e lo smarrimento. Quel senso di impotenza ha pervaso i volti di tutti quelli che oggi hanno voluto davvero abbracciare il piccolo Domenico Caliendo, quel bimbo di soli due anni che in poco tempo è diventato il figlio di tutti. Ai funerali del bimbo morto a causa di un trapianto di cuore fallito, nel Duomo di Nola c’erano tutti: le istituzioni, il mondo della sanità, della politica, cittadini che non conoscevano la famiglia, amici, parenti. Ad abbracciare la mamma è arrivata da Roma la premier Giorgia Meloni. E Patrizia Mercolino ha sentito l’affetto di tutti per il suo «guerriero». Oggi è stato il giorno del dolore, ma anche dell’amore profondo, quell’amore che il piccolo Domenico, in soli due anni di vita, aveva insegnato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’ultimo addio al piccolo «guerriero»: «Da lassù ci sta abbracciando tutti»

