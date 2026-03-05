L’Unione Europea fornisce all’Italia finanziamenti attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma i dettagli sugli interessi non sono pubblicamente trasparenti. I prestiti trentennali richiedono periodici rifinanziamenti, rendendo difficile prevedere quanto costeranno in futuro. Finora, sono stati comunicati solo i tassi di partenza, mentre quelli finali rimangono sconosciuti. La gestione di questi fondi coinvolge diversi aspetti tecnici e finanziari.

Nei giorni in cui il Btp Valore si avvia a raccogliere in scioltezza 15 miliardi tra i piccoli risparmiatori, salta ancor più agli occhi la spesa per interessi per i 99 miliardi (che saliranno a 123 entro fine anno) di prestiti per il Pnrr. Qualche giorno fa vi avevamo prudenzialmente parlato di 60 miliardi, ma applicando in modo certosino i tassi di raccolta sostenuti dalla Ue per le singole rate, il contatore è salito a circa 66,4 miliardi, spalmati tra agosto 2021, quando è stata incassata la rata di anticipo, e 2057, quando terminerà il rimborso delle ultime due rate che probabilmente incasseremo nel 2026. La seconda cattiva notizia è... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue ci presta i soldi e nasconde gli interessi

