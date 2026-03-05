Luce Caponegro Selèn | Mi sono trovata con la quinta di seno Volevo denunciare il chirurgo poi l'ho ridotto

Luce Caponegro, ex icona del cinema hard, ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica durante una trasmissione televisiva. Ha raccontato di aver avuto un intervento al seno, che successivamente ha deciso di ridurre, dopo aver sentito il peso dell'età e aver affrontato alcuni disagi. La showgirl ha anche menzionato di aver considerato di denunciare il chirurgo che aveva eseguito l’intervento.

Luce Caponegro oggi ha 57 anni e gestisce un centro estetico: Selèn non c’è più, basta col passato e il pornoLuce Caponegro ha raccontato la sua vita oggi in una lunga intervista. Ha 57 anni e intende lasciarsi alle spalle il passato: Selen mi ha lasciato un marchio, ho pagato uno scotto pesantissimo. fanpage.it

Luce Caponegro: «Mio figlio ha sofferto per i miei film porno. Basta con l'hard, oggi produco la Passerina di Selèn»Luce Caponegro, 57 anni, è oggi un’imprenditrice che gestisce un centro di estetica e benessere olistico. Accoglie con serenità una lunga intervista, stabilendo subito una condizione: «Non parliamo di ... leggo.it