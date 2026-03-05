Lotito sbrocca con un giornalista | Periodo nero della Lazio? Finirà quando non ci saranno più persone come te in giro

Durante una seduta alla Camera dei deputati, Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha perso la calma e ha rivolto parole dure a un giornalista presente. La discussione si è accesa mentre l’uomo politico rispondeva a una domanda sul periodo difficile della sua squadra. Lotito ha detto che il periodo nero della Lazio finirà solo quando non ci saranno più persone come il giornalista in giro.