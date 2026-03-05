Lotito sbrocca con un giornalista | Periodo nero della Lazio? Finirà quando non ci saranno più persone come te in giro
Durante una seduta alla Camera dei deputati, Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha perso la calma e ha rivolto parole dure a un giornalista presente. La discussione si è accesa mentre l’uomo politico rispondeva a una domanda sul periodo difficile della sua squadra. Lotito ha detto che il periodo nero della Lazio finirà solo quando non ci saranno più persone come il giornalista in giro.
“Quando finirà il periodo nero della Lazio? Quando finirà la gente come te che va girando”. Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio, perde la pazienza entrando alla Camera dei deputati, dove era prevista una sua audizione, e risponde così a un giornalista. Il cronista, nella domanda, chiedeva conto della bassa affluenza dei tifosi allo stadio nelle partite casalinghe. Per Mantovano i credenti voteranno Sì al referendum? Che Dio, quello autentico, ce li conservi Approvata la risoluzione sull’Iran. Crosetto: “Attacco Usa fuori dal diritto internazionale”. Conte: “Meloni scappa”. Schlein: “No all’uso delle basi” Sondaggi referendum, per Ipsos il No è in vantaggio di quasi cinque punti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
