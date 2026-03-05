Lorenzo Bacci | All’inizio l’avvento dei giovani mi ha dato fastidio poi sono diventati uno stimolo

Lorenzo Bacci ha raccontato che all’inizio l’arrivo dei giovani nel suo sport gli dava fastidio, ma poi sono diventati uno stimolo. È uno degli atleti italiani che ha realizzato il sogno di partecipare alle Olimpiadi, evento che rappresenta l’obiettivo di molti sportivi. La sua carriera si è sviluppata tra le sfide e le soddisfazioni di un percorso che lo ha portato a competere a livello internazionale.

Le Olimpiadi, il grande sogno di ogni sportivo. C’è chi lo insegue per tutta la carriera, chi riesce a raggiungerlo: Lorenzo Bacci è uno di questi. Il tiratore a segno italiano, che ha preso parte ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, è l’ospite dell’ultima puntata di Focus, rubrica di OA Sport TV. Le sue parole, partendo dalla recente esperienza olimpica: “Sono rientrato da poco da Milano Cortina perché ero lì in un’altra veste. Devo dire è anche molto interessante perché vedere le Olimpiadi dall’altra parte della barricata è altrettanto divertente. Devo ammettere che c’è tanto stress anche nell’altro ruolo, però è diluito nel corso delle giornate, mentre da atleta è un picco verticale proprio il giorno della gara o due giorni prima. 🔗 Leggi su Oasport.it

