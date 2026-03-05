Lorena Antoniazzi accelera nella sostenibilità con No Season

Lorena Antoniazzi ha annunciato un impegno concreto sulla sostenibilità per il 2026 con la sua nuova linea No Season. La stilista punta a integrare pratiche più responsabili nelle sue collezioni, concentrandosi su strategie innovative per ridurre l’impatto ambientale. L’azienda ha comunicato che questa scelta rappresenta un passo importante nel suo percorso di rinnovamento, con investimenti specifici su materiali e processi produttivi più sostenibili.

L'azienda umbra da 40 milioni di fatturato guarda alla crescita dei mercati esteri grazie al potenziamento della distribuzione diretta e in franchising. Strategia e sostenibilità. Sono queste le leve su cui investe Lorena Antoniazzi nel 2026. Archiviato l'esercizio 2024 con un fatturato di 40 (l'esercizio 2025 è stato chiuso a febbraio e sarà presentato a maggio, ndr), l'azienda che fa capo alla famiglia Mirabassi nel 2026 raccoglierà i frutti di un ampio piano di investimenti in struttura e operation. Ottenute le principali certificazioni ambientali, da REACH, che limita l'utilizzo di sostanze chimiche al GRS che documenta l'utilizzo di...

