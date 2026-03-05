L' ordine di Crosetto | Difesa aerea e anti balistica innalzata al massimo

Il ministro della Difesa ha annunciato di aver ordinato di aumentare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale, commentando che “possiano aspettarsi di tutto” sulla situazione internazionale. Le sue dichiarazioni fanno riferimento a un incremento delle misure di sicurezza e di difesa. L’annuncio è stato dato in un contesto di preoccupazione crescente per le tensioni globali.

Il titolare della Difesa e il ministro degli Esteri Tajani sono intervenuti alla Camera per comunicazioni sulla situazione internazionale. Si decide che aiuti dare ai Paesi del Golfo diventati bersaglio iraniano "Possiamo aspettarci di tutto". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, usa parole che di ottimistico hanno ben poco per descrivere la situazione internazionale e dice di avere dato mandato di "innalzare al massimo il livello di protezione della difesa aerea e anti balistica nazionale". Crosetto è intervenuto alla Camera, col ministro e vicepremier Tajani, per delle comunicazioni su quanto sta accadendo. L'Italia deve decidere che aiuto dare ai Paesi del Golfo diventati bersaglio dell'Iran e in quest'ottica si inserisce l'intervento dei due esponenti del governo Meloni in Aula. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Iran, Crosetto: innalzata al massimo protezione difesa aerea

Samp-t, sistemi di difesa anti-drone e anti-aerea chiesti all'Italia dai Paesi del Golfo (ma già impiegati in Ucraina)Le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto hanno riportato sotto i riflettori uno dei sistemi militari più sensibili e strategici di cui...

Tutto quello che riguarda L'ordine di Crosetto Difesa aerea e....

Temi più discussi: Meloni e l'Iran: L'obiettivo è che la crisi non dilaghi. Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro; Schlein e Conte a Crosetto: A Dubai perché?. La replica: Errore, mi scuso. E Meloni lo difende; Meloni: Iran non può avere missili a lungo raggio. Tajani-Crosetto: Si aprono scenari mai; Non è normale che il ministro Crosetto viaggi da anni senza scorta.

Crosetto: 'Avrò sbagliato a restare a Dubai, ma c'erano i miei figli'Nessun segreto sulla sua presenza a Dubai, anzi. A sentire Guido Crosetto l'errore semmai è stato quello di voler restare lì: Forse ho sbagliato, chiedo scusa, ma c'erano i miei due figli e volevo ... ansa.it

Iran e Golfo: informativa del governo, audizione di Tajani e Crosetto e le reazioni politicheIl governo informa il Parlamento sulla situazione in Iran e nel Golfo con audizioni di Tajani e Crosetto; intanto si rafforzano le misure per la tutela dei cittadini e crescono le tensioni politiche ... notizie.it

#ottoemezzo Caso Crosetto, discussione in studio lascia senza parole Gruber: “Ma c’è bisogno di avvisare un ministro della Difesa” x.com

Il ministro della Difesa Guido Crosetto nelle comunicazioni alla Camera sulla guerra in Iran ribadisce che "l'Italia non è in guerra" e che ad oggi "non c'è nessuna richiesta dell'utilizzo di basi Usa in Italia". "Dobbiamo rivalutare complessivamente" ha detto il min - facebook.com facebook