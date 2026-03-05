Davanti alla Corte d’Assise di Macerata si è svolto l’udienza sull’omicidio di Renzo Paradisi, con Claudio Funari accusato di aver ucciso Paradisi e di aver tentato di uccidere la moglie, Maria Antonietta Giacomozzi, il 23 dicembre 2024 a Comunanza. Durante l’udienza, Funari ha dichiarato di essere stato aggredito. La discussione si è concentrata sui dettagli del procedimento legale.

Di fronte alla Corte d’Assise di Macerata, è arrivato il momento della verità per Claudio Funari, l’uomo accusato dell’omicidio di Renzo Paradisi e del tentato omicidio della moglie, Maria Antonietta Giacomozzi, consumatisi il 23 dicembre 2024 a Comunanza. Un interrogatorio teso, durato ore, in cui l’imputato ieri ha cercato di ribaltare la narrazione dell’accusa, offrendo una ricostruzione dei fatti basata sulla legittima difesa e su una tragica escalation di eventi non premeditati. Secondo quanto dichiarato da Funari, difeso dall’avvocato Olindo Dionisi, il rapporto con la famiglia Paradisi non era segnato da astio, ma da una frequentazione assidua e, a tratti, affettuosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’omicidio Paradisi . Funari: "Io aggredito"

Omicidio Paradisi, è scontro. Versioni lontane per i periti, fari sulla seconda aggressioneI pareri profondamente divergenti fra i periti di accusa e difesa hanno caratterizzato l’udienza di ieri del processo in corso davanti alla Corte...

Omicidio di Comunanza, Funari si difende: «Aggredito dai Paradisi e ho sferrando un pugno». Ma l'accusa non ci staASCOLI È stato il giorno dell’interrogatorio di Claudio Funari, in aula, davanti ai giudici della corte di assise di Macerata. Il 43enne artigiano di Comunanza è ... corriereadriatico.it

Omicidio di Comunanza, Funari: Non volevo uccidereHa confermato di non aver mai avuto l’intenzione di uccidere e di aver reagito dopo essere stato colpito. Davanti alla Corte d’assise di Macerata, Claudio Funari, 42 anni, ha ribadito la propria versi ... veratv.it

