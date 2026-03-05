Lo sguardo di Sara Didar commuove il mondo | Siamo preoccupate per l’Iran Le lacrime trattenute dalla giovane calciatrice

Sara Didar, giovane calciatrice, ha mostrato un volto carico di emozioni durante un evento pubblico, con lacrime trattenute che riflettevano un senso di tristezza e preoccupazione. Il suo sguardo ha attirato l’attenzione di molti, mentre esprimeva un messaggio di solidarietà e preoccupazione per la situazione in Iran. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, suscitando reazioni di empatia e interesse.

Il viso di Sara Didar e quelle lacrime trattenute a stento, per un misto di tristezza e paura, hanno fatto il giro del mondo. Durante una conferenza stampa in Australia, l'attaccante della nazionale femminile di calcio dell' Iran si è commossa parlando della situazione nel suo Paese mentre la squadra è impegnata nella Coppa d'Asia. La calciatrice, 21 anni, ha raccontato la forte preoccupazione per amici e familiari rimasti in Iran, in un momento segnato dall' escalation militare e dalle notizie di migliaia di vittime. Le giocatrici, ha spiegato lo staff della nazionale, si sentono di fatto isolate: per tre giorni l'Iran è rimasto senza connessione internet dopo l'attacco di Usa e Israele e l'uccisione della guida suprema Ali Khamenei, rendendo impossibile qualsiasi comunicazione con i propri cari.