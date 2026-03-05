Lo sguardo di Sara Didar commuove il mondo | Siamo preoccupate per l’Iran Le lacrime trattenute dalla giovane calciatrice

Da ilfattoquotidiano.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Didar, giovane calciatrice, ha mostrato un volto carico di emozioni durante un evento pubblico, con lacrime trattenute che riflettevano un senso di tristezza e preoccupazione. Il suo sguardo ha attirato l’attenzione di molti, mentre esprimeva un messaggio di solidarietà e preoccupazione per la situazione in Iran. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, suscitando reazioni di empatia e interesse.

Il viso di Sara Didar e quelle lacrime trattenute a stento, per un misto di tristezza e paura, hanno fatto il giro del mondo. Durante una conferenza stampa in Australia, l’attaccante della nazionale femminile di calcio dell’ Iran si è commossa parlando della situazione nel suo Paese mentre la squadra è impegnata nella Coppa d’Asia. La calciatrice, 21 anni, ha raccontato la forte preoccupazione per amici e familiari rimasti in Iran, in un momento segnato dall’ escalation militare e dalle notizie di migliaia di vittime. Le giocatrici, ha spiegato lo staff della nazionale, si sentono di fatto isolate: per tre giorni l’Iran è rimasto senza connessione internet dopo l’attacco di Usa e Israele e l’uccisione della guida suprema Ali Khamenei, rendendo impossibile qualsiasi comunicazione con i propri cari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo sguardo di Sara Didar commuove il mondo: “Siamo preoccupate per l’Iran”. Le lacrime trattenute dalla giovane calciatrice

La giocatrice dell’Iran trattiene le lacrime mentre parla della sua famiglia: “Siamo preoccupate”Sara Didar è una delle giocatrici dell'Iran femminile che si è rifiutata di cantare l'inno nazionale prima della partita: dietro l'atto di protesta...

