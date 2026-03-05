Livorno dimostra la sua superiorità anche al PalaCattani | Faenza alza bandiera bianca contro la capolista

La Pielle Livorno ha vinto contro la Tema Sinergie al PalaCattani con un punteggio di 86-66. La squadra di Livorno ha dimostrato la sua superiorità sul campo, ottenendo la vittoria contro Faenza, che ha deciso di alzare bandiera bianca. La partita si è svolta senza altre interruzioni e senza ulteriori dettagli sullo svolgimento.

I toscani disputano una partita di grande solidità, soprattutto dal punto di vista fisico e difensivo, mentre i faentini restano in gara a lungo ma pagano una serata difficile al tiro dalla lunga distanza La Pielle Livorno passa al PalaCattani con una prestazione di alto livello e supera la Tema Sinergie con il punteggio di 86-66. I toscani disputano una partita di grande solidità, soprattutto dal punto di vista fisico e difensivo, mentre i faentini restano in gara a lungo ma pagano una serata difficile al tiro dalla lunga distanza. Nonostante la sconfitta, la squadra di casa offre una prova generosa, lottando fino all’ultimo possesso e difendendo con intensità per tutta la gara. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

