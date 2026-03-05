Oggi si svolge a Heerenveen, in Olanda, la prima giornata del Campionato Mondiale di speed skating 2026, con le gare allround e sprint. Pergher e Di Stefano sono in pista per le competizioni di velocità. La diretta segue l’evento fin dalla mattina, permettendo di aggiornare in tempo reale sugli sviluppi delle gare. La manifestazione vede atleti provenienti da diversi paesi competere sul ghiaccio.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della prima giornata del Campionato Mondiale All Around e sprint di speed skating 2026 in programma a Heerenveen in Olanda. Archiviata un’edizione memorabile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, conclusa con tre ori e cinque medaglie complessive, lo speed skating mondiale si prepara a vivere l’ultimo grande appuntamento della stagione. Dal 5 all’8 marzo il circuito internazionale si trasferisce infatti nella storica Thialf Arena di Heerenveen, nei Paesi Bassi, per i Campionati Mondiali Allround e Sprint, una rassegna che mette alla prova non solo la velocità pura ma soprattutto la completezza degli atleti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Speed skating, Mondiali allround e sprint 2026 in DIRETTA: day-1 dedicato alla velocità, Pergher e Di Stefano sul ghiaccio

Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, giovedì 5 marzo, prenderanno il via i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating.

Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali Allround e Sprint. Lollobrigida al passo d’addio?Archiviata un’edizione memorabile dei Giochi Olimpici da tre ori e cinque medaglie complessive, la Nazionale italiana di speed skating si appresta ad...

Tutti gli aggiornamenti su Speed skating.

Temi più discussi: LIVE Speed skating, Mondiali allround e sprint 2026 in DIRETTA: day-1 dedicato alla velocità, Pergher e Di Stefano sul ghiaccio; MotoGP, tutte le livree per la stagione 2026. Le FOTO; Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in gara; Speed skating, Mondial allround e sprint 2026: programma, orari, tv, streaming.

Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, giovedì 5 marzo, prenderanno il via i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), le due ... oasport.it

LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: ITALIA ORO 20 ANNI DOPO TORINO! Ghiotto, Malfatti e Giovannini eroici!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.52 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.51 ... oasport.it

Speed skating, Jordan Stolz grande favorito per i Mondiali Sprint. Pergher e Di Stefano possono ben figurare - facebook.com facebook

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA Speed Skating, #Giovannini bronzo nella mass start maschile 30^ medaglia per l'Italia ai Giochi Invernali #SkySport #MilanoCortina2026 x.com