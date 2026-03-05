LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | si parte! Goggia con il 9 Pirovano con il 14

Alle 11.02 si sono aperte le partenze della seconda discesa femminile in Val di Fassa, con Goggia che porta il pettorale 9 e Pirovano il 14. La gara si svolge in diretta e tra le atlete che hanno concluso la prova c’è anche Ester Ledecka, che ha terminato con un tempo di 1:22. La pista è pronta per la seconda manche.

11.05 Elena Curtoni lascia 53 centesimi già in vetta, che diventano 60 a metà pista. L’azzurra continua a lasciare decimi sulla neve e termina a 1.01 da Ledecka. Si prepara per il via l’austriaca Nina Ortlieb. 11.03 Malorie Blanc non spinge al massimo, perde oltre 7 decimi già nella parte alta, quindi chiude a 1.20 da Ledecka saltando una porta. Tocca ora alla nostra Elena Curtoni. 11.02 Ester Ledecka chiude la sua seconda prova con il tempo di 1:22.61. Al cancelletto ora la svizzera Malorie Blanc. 11.01 SI PARTE! PRENDE IL VIA LA SECONDA PROVA DELLA DICESA DELLA VAL DI FASSA! Ester Ledecka è sul tracciato. 10.58 Gli apripista hanno quasi completato il proprio lavoro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: si parte! Goggia con il 9, Pirovano con il 14 LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e PirovanoBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa,... Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: si parte, attesa per Pirovano e Goggia GIOVANNI FRANZONI D'ARGENTO in discesa libera a soli due decimi da Von Allmen | #MilanoCortina2026 Contenuti utili per approfondire LIVE Sci alpino Seconda prova discesa.... Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec è la più veloce. Nadia Delago migliore delle azzurre, Goggia non forza; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; Val di Fassa | Discesa femminile 1 in Diretta Streaming; Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia vince SuperG femminile a Soldeu. Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streamingÈ il momento dell'ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera ... oasport.it LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Goggia deve salire di colpi, la startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda ed ... oasport.it Val di Fassa Ski World Cup - facebook.com facebook Abstract work by Marc cuypers 50x50 (2024). Val di Fassa x.com