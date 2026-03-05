LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Goggia migliora brillano Nadia Delago e Pirovano

Alle 12.25 si è conclusa la seconda prova della discesa in Val di Fassa per i Mondiali di sci alpino 2026. Durante la sessione, Goggia ha migliorato il suo tempo, mentre Nadia Delago e Pirovano si sono distinte con le migliori prestazioni. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e sui pettorali di partenza.