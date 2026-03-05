LIVE Sci alpino Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Goggia migliora brillano Nadia Delago e Pirovano
Alle 12.25 si è conclusa la seconda prova della discesa in Val di Fassa per i Mondiali di sci alpino 2026. Durante la sessione, Goggia ha migliorato il suo tempo, mentre Nadia Delago e Pirovano si sono distinte con le migliori prestazioni. La gara si è svolta in diretta, con aggiornamenti continui sui risultati e sui pettorali di partenza.
12.25 Si chiude qui la seconda prova della discesa. Miglior tempo di Nina Ortlieb. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 1 Nina Ortlieb AUT 1:22.24 2 Kajsa Vickhoff Lie NOR +0.183* Nadia Delago ITA +0.22 con una porta saltata4 Laura Pirovano ITA +0.31 5 Ester Ledecka RCE +0.37 6 Ariane Raedler AUT +0.45 7 Ilka Stuhec SLO +0.658 Sofia Goggia ITA +0.67 9 Kira Weidle-Winkelmann GER +0.70 10 Romane Miradoli FRA +0.78 16 Nicol Delago ITA +1.0820 Asja Zenere ITA +1.3222 Roberta Melesi ITA +1.3425 Elena Curtoni ITA +1.3836 Sara Allemand ITA +2.1837 Sara Thaler ITA +2.2349 Ilaria Ghisalberti ITA +3.16 12.16 Asja Zenere, con il numero 55, ultima italiana al via, è ottima nella parte alta con soli 13 centesimi di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Ortlieb svetta, Delago vola con salto di porta, 4a Pirovano, cresce Goggia
Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Val di Fassa, startlist, streaming
È il momento dell'ultima rifinitura. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per proporre la seconda prova cronometrata della discesa libera ...
