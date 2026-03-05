LIVE Olimpia Milano-Barcellona Eurolega basket 2026 in DIRETTA | comincia la partita!

Alle 20:00 inizia la partita tra Olimpia Milano e Barcellona nell'Eurolega di basket 2026. La diretta segnala un punteggio di 9-6, con Ellis che ha realizzato un ottimo arresto e tiro. Sono trascorsi quattro minuti dal fischio di inizio. La partita si svolge nel palazzetto di Milano, con i due team pronti a darsi battaglia sul campo.

9-6 Ottimo arresto e tiro di Ellis. Sono passati quattro minuti. 7-6 Altro rimbalzo offensivo del Barcellona e Clyburn segna dopo l'errore di Punter. 7-4 Due liberi di Shields. 5-4 Shengelia strappa il rimbalzo offensivo e appoggia i due punti al tabellone. 5-2 Bel movimento palla milanese che libera Bolmaro dall'arco. 2-2 Hernangomez viene completamente perso dalla difesa milanese e schiaccia i primi due punti. 2-0 NEBO! Subito l'americano decolla sopra il ferro! COMINCIA LA PARTITA! 20.30: Minuto di silenzio per ricordare Gabriele Vianello, leggenda dell'Olimpia degli anni Sessanta e Settanta. 20.28: Stanno arrivando buone notizie per Milano da Istanbul, dove il Fenerbahce è avanti a cinque minuti dalla fine sul Monaco.