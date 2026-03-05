LIVE Olimpia Milano-Barcellona 87-84 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | vittoria con l’incubo finale

L'incontro tra Olimpia Milano e Barcellona si è concluso con un punteggio di 87-84, in una partita valida per l'Eurolega di basket 2026. La sfida si è svolta in diretta e ha visto le squadre confrontarsi fino all’ultimo minuto, con un finale che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso. Alla fine, la cronaca si ferma qui, ringraziando chi ha seguito l’evento in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e chiudiamo qui la nostra diretta. Prossimo appuntamento europeo per l'Olimpia sarà venerdì 13 in casa contro il Maccabi e sarà un'altra sfida decisiva per il futuro europeo di Milano. Il miglior marcatore di Milano è Zach LeDay con 16 punti, ma importantissimo anche il contributo di Leandro Bolmaro e Josh Nebo, entrambi con 13 punti. Al Barcellona non bastano i 15 di Vesely e Shengelia. Sembrava una serata di grandissima festa per Milano, ma negli ultimi dieci minuti è accaduto qualcosa che già si era visto più volte, con un blackout totale dell'Olimpia. Resta il rimpianto per non aver vinto con un largo vantaggio, perchè quest'ultimo quarto comunque lascerà degli strascichi mentali alla squadra di Poeta.