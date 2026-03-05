LIVE Olimpia Milano-Barcellona 80-66 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | clamoroso blackout milanese

Durante la partita tra Olimpia Milano e Barcellona, il punteggio finale è stato di 80-66 in favore dei milanesi. Nel corso dell'incontro, Cale ha commesso un errore e Nebo ha preso il rimbalzo subendo un fallo. La partita si è svolta in diretta e sono stati segnalati momenti di blackout nel sistema di trasmissione milanese.

86-84 INCREDIBILE! Nebo butta via la rimessa e Satoransky segna ancora dall'arco. Mancano due secondi. 84-78 Cale con due punti facili e veloci. Shields finisce poi in lunetta. 83-76 Shengelia schiaccia in totale solitudine. Ultimo quarto senza senso di Milano. 82-70 Shengelia segna con il fallo di LeDay. Due minuti e mezzo alla fine. 82-68 Due liberi di Shields che sono ossigeno per Milano. Tre minuti alla fine. 80-66 Incredibile quello che sta succedendo. Milano si è spenta e Parra in contropiede addirittura fa -14. 80-62 Meraviglioso cambio di velocità di Ellis che finalmente rompe lo zero milanese nell'ultimo quarto. 78-62 Milano si è totalmente spenta e Parra segna due punti troppo facili.