LIVE Olimpia Milano-Barcellona 62-43 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Bolmaro guida il parzialone milanese

La partita tra Olimpia Milano e Barcellona si sta svolgendo in diretta, con i padroni di casa che conducono 62-43. Bolmaro sta guidando un parziale importante per i milanesi, mentre i giocatori si sfidano su ogni possesso. Tra canestri e triple, il punteggio si sta muovendo velocemente, con Brizuela che ha segnato una tripla dall’angolo e i tifosi che seguono con attenzione ogni azione.

75-51 Guduric non sbaglia dalla lunetta. Milano sul +24, ultimo minuto del quarto. 72-51 Tripla di Parra dall'angolo. Ultimi due minuti del terzo quarto. 64-43 BOLMAROOOOOOOOOOO! L'argentino ruba palla e vola ad appoggiare il +21. Cinque minuti a fine terzo quarto. 57-41 NEBOOOOO! Si muove benissimo in post e con il gancio sopra la testa di Fall trova il +16. FINISCE IL SECONDO QUARTO! Ottimo finale di tempo per l'Olimpia, che va all'intervallo lungo avanti di dodici punti. Otto punti da una parte per Brooks e sette dall'altra per Vesely. 46-32 Fantastico terzo tempo di Ellis che arriva davvero altissimo e trova due punti nel traffico. 41-30 Fantastica rubata di Ellis che poi serve LeDay, che segna con il fallo di LeDay.