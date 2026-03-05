LIVE Olimpia Milano-Barcellona 24-17 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ottimo primo quarto per i milanesi

Nella partita di Eurolega di basket tra Olimpia Milano e Barcellona, i milanesi hanno chiuso il primo quarto con un vantaggio di sette punti, grazie a un ottimo inizio di gara. Al termine dei primi dieci minuti, il punteggio è di 24-17, con un canestro di Brizuela che ha ridotto lo svantaggio. La diretta continua con aggiornamenti sul punteggio e le azioni di gioco.

26-19 Booker strappa un gran rimbalzo e trova due punti molto importanti. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Eccellenti dieci minuti per l'Olimpia, che si porta avanti di sette punti alla prima sirena. Buon impatto da tutta la squadra per Poeta ed il migliore è Devin Booker con 5 punti. 18-15 Vesely rompe la maledizione dall'arco del Barcellona in questo primo quarto. 18-10 Bolmaro vola in contropiede e alza per lo schiaccione di Booker. Confermata la vittoria del Fenerbahce contro il Monaco. Questa partita diventa dunque fondamentale per Milano. Dopo una serie di errori da entrambe le parti, arriva il timeout televisivo. 7-6 Altro rimbalzo offensivo del Barcellona e Clyburn segna dopo l'errore di Punter.