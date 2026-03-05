LIVE Errani Paolini-Cristian Tauson 2-0 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | inizio forte delle italiane!

Alle 15:30 si è concluso il primo set tra Errani e Paolini contro Cristian e Tauson, in corso al WTA Indian Wells 2026. Le italiane hanno iniziato con decisione, portandosi avanti nel punteggio. Durante lo scambio, Paolini ha commesso un errore in volée, mentre la romena non ha risposto in campo. La partita prosegue con le giocatrici che cercano di imporsi sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Volèe affossata da Paolini. 15-15 Non risponde in campo la romena. 0-15 A segno l'entrata di Cristian. 2-0 A segno di dritto la romagnola. 0-40 Doppio fallo Cristian. 0-30 Risposta e chiusura di dritto della romagnola! 0-15 Sole in faccia per Errani! Non fa niente. Chiude lo smash! 1-0 Non risponde la danese, di nuovo. 40-40 Prende dietro il dritto Paolini: punto decisivo! 40-30 La risposta di rovescio a segno di Tauson. 40-15 Errore di dritto. 40-0 Con il dritto Paolini! 30-0 Neanche Cristian, con il rovescio. 15-0 Non risponde di dritto Tauson. 22:08 Jasmine Paolini al servizio! Giocatrici in campo! Siamo nello Stadium 6 del ' Tennis Paradise ' di Indian Wells! 21:56 Paolini che, in singolare, esordirà nella giornata di domani contro la neo austriaca Anastasia Potapova.