LIVE Biathlon Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Vittozzi ai margini della top ten bene Trabucchi e Auchentaller Trionfo delle Oeberg

Da oasport.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diretta da Kontiolahti, le atlete si sono sfidate nella gara individuale femminile di biathlon, con Vittozzi che si trova ai margini della top ten, mentre Trabucchi e Auchentaller continuano a mantenere buoni piazzamenti. Le atlete sono ancora in corsa, con Trabucchi a 1,5 km dal traguardo e Simon che ha concluso la gara in decima posizione davanti a Vittozzi.

18.16: Peccato! Un errore in apertura per Trabucchi che esce dal poligono 18ma 18.14: H. Oeberg va a completare il trionfo di famiglia ed è seconda a 41" dalla sorella Elvira. E’ la prima doppietta della storia per le due sorelle svedesi 18.13: Jeanmonnot è 26ma al traguardo ma può ancora vincere la coppa di specialità 18.10: Elvira Oeberg chiude al primo posto e vincerà la gara, Magnusson è quarta al traguardo 18.09: Un altro errore di Simon che esce 12ma dal quarto poligono, Meier quarta al traguardo 18.08: Chiude con lo zero la tedesca Fichtner che è quinta dopo 4 poligoni 18.04: Ancora zero per Vittozzi! E’ settima dopo l’ultimo poligono, Auchentaller sesta al traguardo, buona gara per lei 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

