LIVE Biathlon Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA | Vittozzi ai margini della top ten bene Trabucchi e Auchentaller Trionfo delle Oeberg

In diretta da Kontiolahti, le atlete si sono sfidate nella gara individuale femminile di biathlon, con Vittozzi che si trova ai margini della top ten, mentre Trabucchi e Auchentaller continuano a mantenere buoni piazzamenti. Le atlete sono ancora in corsa, con Trabucchi a 1,5 km dal traguardo e Simon che ha concluso la gara in decima posizione davanti a Vittozzi.

18.16: Peccato! Un errore in apertura per Trabucchi che esce dal poligono 18ma 18.14: H. Oeberg va a completare il trionfo di famiglia ed è seconda a 41" dalla sorella Elvira. E’ la prima doppietta della storia per le due sorelle svedesi 18.13: Jeanmonnot è 26ma al traguardo ma può ancora vincere la coppa di specialità 18.10: Elvira Oeberg chiude al primo posto e vincerà la gara, Magnusson è quarta al traguardo 18.09: Un altro errore di Simon che esce 12ma dal quarto poligono, Meier quarta al traguardo 18.08: Chiude con lo zero la tedesca Fichtner che è quinta dopo 4 poligoni 18.04: Ancora zero per Vittozzi! E’ settima dopo l’ultimo poligono, Auchentaller sesta al traguardo, buona gara per lei 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Vittozzi ai margini della top ten, bene Trabucchi e Auchentaller. Trionfo delle Oeberg LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: l’Italia riparte da Lisa VittozziBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a... LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi è l’ultima dei MohicaniBuonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, valido per la coppa del Mondo 2025-2026 in programma a... Biathlon, Lisa Vittozzi dopo il quinto posto nella Sprint di Milano-Cortina: Ho dato tutto Una raccolta di contenuti su LIVE Biathlon Individuale femminile.... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: l’Italia riparte da Lisa Vittozzi; Kontiolahti | Individuale femminile in Diretta Streaming | DAZN IT; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del mondo. LIVE Biathlon, Individuale femminile Kontiolahti 2026 in DIRETTA: Vittozzi in corsa per la top ten, Trabucchi stupisceCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08: Chiude con lo zero la tedesca Fichtner che è quinta dopo 4 poligoni 18.06: Hristova è terza al traguardo, ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist individuale femminile Kontiolahti, tv, streamingOggi, giovedì 5 marzo, inizia la prima tappa post Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Kontiolahti ... oasport.it Marco Pisani e Cristian Toninelli sono i volti del Biathlon paralimpico azzurro per MilanoCortina2026 ! In gara per l'Italia Marco Pisani, Cristian Toninelli - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Doppietta francese, Dorothea Wierer si congeda dal biathlon con un quinto posto nella mass start #ANSA x.com