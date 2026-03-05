LIVE Bergamo-Scandicci 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse del Mondo vogliono la semifinale 9-12

Nel match tra Bergamo e Scandicci, le campionesse del Mondo si sono imposte con un punteggio di 2-0 e si sono portate in vantaggio nella serie. Durante la partita, sono stati segnati punti con parallele di Kipp e diagonali di Franklin, mentre il servizio di Scandicci è finito in rete. La partita è in corso con aggiornamenti in tempo reale.

20-25 VINCE SCANDICCI! TOSCANE IN SEMIFINALE! Il mani fuori di Antropova chiude la questione, con Bergamo che termina qui una stagiona molto positiva. 12-16 Bechis spinge il palleggio al centro del campo chiudendo un'azione rocambolesca. 11-14 Carraro cerca le mani del muro ma spinge il pallone fuori dal campo. 17-25 SCANDICCI VINCE ANCHE IL SECONDO SET! Il primo tempo di Nwakalor, che prima aveva chiuso con il muro, mette la parola fine al parziale. 9-16 Ace di Nwakalor! Servizio tanto insidioso quanto vincente della centrale italiana. 7-12 Disastro in attacco di Scandicci con Nwakalor che non raggiunge nemmeno il primo tempo. 20-25 SCANDICCI VINCE IL PRIMO SET! Il muro di Nwakalor chiude il parziale con le toscane che, come in gara-1, partono avanti. 3-4 Errore in battuta per Mosser. 3-3 Fast di Manfredini! 2-3 Esce il servizio di Kipp. 2-2 Mani fuori di