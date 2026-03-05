Il ct della Nazionale italiana, Rino Gattuso, sta valutando di richiamare Marco Verratti per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026. La squadra affronterà l’Irlanda del Nord in una delle fasi decisive e, in caso di passaggio, potrebbe disputare la finale dei play-off. Verratti, attualmente al club qatarioto Al-Duhail, potrebbe tornare a indossare la maglia azzurra per queste gare.

Sky Sport: nelle scelte del ct potrebbe rientrare l'ex Psg, che non gioca in Nazionale da giugno 2023. In Qatar quest'anno 1 gol e 4 assist per lui. Db Palermo 24032022 - Playoff Qualificazioni Mondiali Qatar 2022 Italia-Macedonia del Nord foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Marco Verratti Per la partita contro l’Irlanda del Nord e l’eventuale finale dei play-off per i Mondiali 2026, il ct della Nazionale italiana Rino Gattuso sta pensando di richiamare Marco Verratti, ora all’Al-Duhail Sc, club qatariota. A tre settimane dall’inizio dei playoff Mondiali, si cominciano a ipotizzare quali saranno i giocatori chiamati da Gattuso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L'Italia torna "alle origini"? Gattuso sta pensando di richiamare Verratti per i play-off

