L’Italia si riallinea all’Occidente sulla Cina Cosa è stato detto all’audizione del Congresso Usa

Durante un’audizione al Congresso degli Stati Uniti, rappresentanti italiani hanno confermato la posizione del paese riguardo alla Cina, evidenziando un allineamento con l’Occidente. La discussione si è concentrata sulla crescente vicinanza tra Cina e Russia e sulle implicazioni di questa alleanza per la sicurezza internazionale. Il dibattito ha coinvolto diverse figure istituzionali che hanno espresso chiaramente le linee guida della diplomazia italiana.

La crescente convergenza strategica tra Cina e Russia è ormai uno dei temi centrali del dibattito sulla sicurezza internazionale. Un rapporto che, pur caratterizzato da obiettivi e approcci differenti, rappresenta una sfida sempre più rilevante per l'Europa e per l'alleanza transatlantica. È quanto emerso nel corso di un'audizione alla Commissione Helsinki, agenzia indipendente del governo statunitense, creata dal Congresso nel 1976 per monitorare l'osservanza degli accordi firmati nella capitale finlandese l'anno precedente, dedicata alle dinamiche geopolitiche tra Pechino, Mosca e l'Unione europea. Secondo Valbona Zeneli, senior fellow dell'Atlantic Council, il rapporto tra i due Paesi si fonda su una convergenza strategica che ha come obiettivo principale quello di contrastare l'influenza occidentale.