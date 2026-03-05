L’Italia è in guerra? La premier Meloni è chiara | Non vogliamo esserlo ma le conseguenze sono imprevedibili

In queste ore si discute se l’Italia sia in guerra, ma la premier Meloni ha chiarito che il governo non intende farlo, anche se le conseguenze di un eventuale conflitto sono imprevedibili. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista in diretta a RTL 102. Queste parole hanno attirato l’attenzione sui social e sui motori di ricerca.

Una domanda che in queste ore rimbalza sui motori di ricerca e sui social: l’Italia è in guerra? La risposta arriva direttamente da Giorgia Meloni, intervistata in diretta da RTL 102.5 mentre la tensione in Medio Oriente continua a salire. La premier ha scelto parole nette, senza margini di ambiguità: “Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”. Meloni ha descritto la situazione attuale come una crisi profonda del diritto internazionale, con un mondo che, a suo dire, sembra sempre più governato dal caos. A preoccuparla in modo particolare è il comportamento dell’Iran che, con una reazione definita “scomposta”, sta colpendo paesi vicini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Guerra in Iran, Meloni preoccupata tra rischio attentati e basi Usa in Italia: "Conseguenze imprevedibili"

Meloni: "Aiuti al Golfo per difendersi, ma non siamo in guerra e non vogliamo entrarci"

