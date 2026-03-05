Lista preconvocati Italia per i playoff | Verratti c' è focus su Chiesa Zaniolo e Palestra

La lista dei preconvocati dell’Italia per i playoff mondiali 2026 è stata annunciata, includendo Verratti tra i nomi confermati. Tra i giovani più discussi ci sono Chiesa e Zaniolo, mentre si parla anche di un focus sulla preparazione fisica in palestra. La selezione ufficiale sarà definita nelle prossime settimane, in vista delle partite che decideranno il cammino della nazionale verso il torneo.

Con i playoff mondiali 2026 alle porte, l'attenzione si concentra sulle scelte che determineranno la rosa azzurra per le fasi decisive. Le partite in programma, tra Bergamo e la sfida decisiva a seconda dell'esito, introducono una fase in cui ogni dettaglio numerico e tecnico viene vagliato con attenzione. In questo contesto, le preconvocazioni mostrano nomi di rilievo e segnali che potrebbero incidere sull'equilibrio della squadra nelle settimane crescenti verso l'appuntamento di marzo. La formazione appare orientata a includere Marco Verratti come alternativa significativa a Locatelli, pronta a entrare in corsa in caso di necessità. Per facilitare un possibile rientro, Gigi Buffon e Leonardo Bonucci hanno assunto un ruolo fondamentale nel convincere il giocatore a prendere in considerazione la possibilità di tornare in nazionale.