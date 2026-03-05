L' Iran prova a smentire il missile contro la Turchia E intanto attacca il Kurdistan

Le Forze Armate iraniane hanno dichiarato di non aver lanciato un missile contro la Turchia, dopo che le difese NATO hanno intercettato un razzo nello spazio aereo turco. Nel frattempo, l’Iran ha condotto un’operazione militare nel Kurdistan, senza ulteriori dettagli ufficiali. Le autorità iraniane hanno fatto sapere di non aver coinvolgimenti in azioni contro la Turchia.

Il “potere dietro la veste” del figlio prediletto. Ecco chi è davvero Mojtaba Khamenei Lo Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane ha negato di aver sparato contro la Turchia, dopo le notizie secondo cui le difese Nato avrebbero intercettato un missile diretto nello spazio aereo turco. "Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran rispettano la sovranità della Turchia, Paese vicino e amico, e negano qualsiasi lancio di missili verso il suo territorio", ha dichiarato lo Stato Maggiore in una nota diffusa dai media iraniani. Ieri le difese Nato in Turchia hanno riferito di aver intercettato un missile iraniano sul Mediterraneo orientale e che i detriti sono caduti nell'estremo sud del Paese, senza causare vittime. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L'Iran attacca la Turchia con un missile balistico. Ankara avverte: «Ci riserviamo il diritto di rispondere»

Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato. Ci difenderemo». Iran, il consigliere di Khamenei a Trump: «Pronti a guerra prolungata» – La diretta

