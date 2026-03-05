L' Iran nega di aver lanciato un missile verso la Turchia | Rispettiamo la sovranità di Ankara Paese amico

L'Iran ha dichiarato di non aver lanciato alcun missile verso la Turchia, definendola un

La presunta minaccia aerea verso la Turchia nelle scorse ore aveva sollevato timori su una possibile attivazione dell'articolo 5 della Nato L'Iran nega di aver lanciato qualsiasi missile verso il territorio della Turchia, definito un "Paese amico e vicino" di cui la Repubblica islamica "rispetta la sovranità". Lo hanno affermato le forze armate iraniane dopo le affermazioni di ieri del ministero della Difesa turco, secondo cui un missile balistico lanciato dall'Iran verso lo spazio aereo turco dopo aver superato Siria e Iraq è stato distrutto dai sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato sopra il Mediterraneo orientale. Le autorità turche hanno precisato che non ci sono state vittime o feriti, aggiungendo che Ankara si riserva il diritto di rispondere a qualsiasi azione ostile nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Today.it

