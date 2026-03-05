L’Iran lancia missili su un altro aereoporto | dense colonne di fumo nero in Azerbaijan

Nelle ultime ore, l’Iran ha lanciato missili contro un aeroporto in Azerbaijan, causando dense colonne di fumo nero visibili dalla zona. Si tratta di un nuovo episodio militare che ha coinvolto entrambe le nazioni e ha provocato l’intervento delle autorità locali. L’evento si inserisce in un quadro di crescenti tensioni tra Iran e Azerbaijan, con conseguenze ancora da definire.

La tensione si estende anche all’Azerbaijan, dove nelle ultime ore si è verificato un nuovo episodio militare. Un drone o missile di origine iraniana avrebbe preso di mira il terminal dell’aeroporto internazionale di Nakhichevan. La città si trova nell’exclave azera che confina direttamente con l’Iran. Lo scalo colpito dista appena una decina di chilometri dalla frontiera. Le autorità locali hanno riferito che almeno due persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco. L’esplosione ha provocato seri danni alle strutture del terminal aeroportuale. Subito dopo l’impatto sono scattate le operazioni di emergenza. Squadre di soccorso e sicurezza sono intervenute per mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

