Durante una serie di simulazioni di crisi internazionali, i principali modelli di intelligenza artificiale hanno mostrato una tendenza a reagire con azioni rapide e aggressive. Le simulazioni hanno coinvolto sistemi sviluppati da diverse aziende e istituzioni, evidenziando come le risposte automatizzate possano essere rapide e, in alcuni casi, imprevedibili. I risultati sollevano domande sulla gestione e il controllo di queste tecnologie in scenari di emergenza.

Nelle simulazioni di crisi geopolitiche i modelli d'intelligenza artificiale (ia) avanzati sembrano propensi a usare le armi nucleari senza le stesse riserve che hanno le persone. Kenneth Payne del King's college London ha messo l'uno contro l'altro tre dei principali modelli linguistici di grandi dimensioni – Gpt-5.

