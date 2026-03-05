L' installazione gratuita Never Stop Supporting in onore di Marta Bassino

L'azienda farmaceutica Lilly, sponsor dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, ha aperto a Milano l’installazione gratuita intitolata “Never Stop Supporting”. L’opera è stata creata per rendere omaggio a Marta Bassino, atleta coinvolta nelle competizioni. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli eventi promossi dall’azienda in vista delle Olimpiadi invernali.

L’iniziativa include anche un video che ripercorre la carriera della campionessa mondiale, dai primi successi fino al percorso di recupero attuale L’azienda farmaceutica Lilly, sponsor dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, ha inaugurato a Milano il progetto “Never Stop Supporting”. L’iniziativa, situata in piazza dei Mercanti, resterà aperta al pubblico fino al 15 marzo, si legge in una nota di qualche ora fa. Il progetto è dedicato alla sciatrice azzurra Marta Bassino, costretta a interrompere la stagione e a rinunciare alle olimpiadi invernali a causa di un grave infortunio subito nell'ottobre 2025. L’elemento centrale dell’installazione è un paio di sci bianchi sui quali familiari, amici e tifosi hanno scritto messaggi di incoraggiamento. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

“Never Stop Supporting”, l’installazione di Lilly che coniuga i valori di sport e ricercaUn paio di sci bianchi su cui spiccano scritte nere: “A tutta come sempre, pittrice di curve“, “Noi ci siamo ovunque tu voglia andare“, “È solo una...

