Lingua blu ristori per le aziende zootecniche La Regione conferma | Somme erogate entro marzo

La Regione ha annunciato che entro marzo saranno erogati i ristori alle aziende zootecniche colpite dall'infezione nota come Lingua blu. I fondi sono destinati a sostenere le imprese che hanno subito danni e perdite di animali a causa del virus. La misura prevede anche nuove somme di aiuto per le aziende colpite dalla malattia virale.

Ristori alle aziende zootecniche colpite dall'infezione "Lingua blu" e nuove somme per il sostegno economico delle imprese che hanno subito danni e perdite di animali a causa della malattia virale. La Regione Umbria conferma l'erogazione dei contributi previsti per il ristoro delle aziende che ne hanno fatto domanda e prevede nuovi aiuti a sostegno degli allevamenti maggiormente colpiti. L'annuncio viene dall'assessora regionale Meloni che, rispondendo in aula al consigliere Andrea Romizi, ha specificato che le domande totali presentate sono state "64" e i ristori verranno erogati "entro il mese di marzo 2026". L'avviso pubblico, gestito dalla società Gepafin, prevede contributi fino al 90% del valore dei capi deceduti e per un massimo dell'80% dei costi di smaltimento delle carcasse.