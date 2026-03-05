A Villanova sull’Arda, i passaggi a livello paralizzano il paese, con nove barriere che si abbassano ogni giorno per consentire il passaggio di treni. Nel 2025, sono stati percorsi 10.447 treni, e ad ogni passaggio le sbarre restano abbassate dai cinque agli undici minuti. Questa situazione provoca ogni anno circa 1.000 ore di code e disagi per i residenti.

L'aumento del traffico ferroviario ha portato i transiti a oltre 10.400 all'anno, paralizzando il paese. A causa dei nove passaggi a livello presenti, il borgo resta diviso e bloccato per almeno tre ore al giorno, con disagi enormi per i cittadini. Sebbene RFI stimi chiusure delle sbarre di 5-6 minuti, una prova sul campo ha dimostrato che le attese reali sfiorano spesso gli 8-10 minuti a convoglio Villanova sull’Arda è il paese ostaggio dei nove passaggi a livello: nel 2025 sono transitati 10.447 treni e ad ogni transito le sbarre restano giù dai 5 agli 11 minuti. In media almeno tre ore al giorno di blocco. Ecco la nostra prova sul campoIn tre ore è possibile guardare un film kolossal, un’avvincente partita di tennis, assistere ad un concerto, spostarsi da Milano a Roma con il più veloce dei Frecciarossa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Traffico in Emilia-Romagna, la classifica: in queste città si perdono più di 40 ore l’anno in codaBologna, 21 dicembre 2025 – La guida quotidiana nelle principali città dell’Emilia-Romagna somiglia sempre più a una sfida di pazienza e di...

Passaggi a livello in tilt e guasti sulla linea. Il giovedì nero dei treniIl giovedì nero del servizio di trasporto ferroviario lombardo, con treni guasti, problemi in linea, passaggi a livello rotti.

Altri aggiornamenti su L'incubo dei passaggi a livello a....

Argomenti discussi: L'incubo dei passaggi a livello: a Villanova si perdono 1.000 ore all'anno in coda.

Treni, la Vicenza-Schio è l'incubo dei pendolari: ritardi, 25 passaggi a livello e disservizi di una delle tratte peggiori d'ItaliaBuio pesto. Potrebbe essere una notte qualunque, invece sono le 7 del mattino e l’alba dista ancora tre quarti d’ora. Sulla banchina della stazione di Vicenza il tabellone luminoso indica il regionale ... corrieredelveneto.corriere.it

Nuova ferrovia, ora Loano sorride: Finirà l’incubo dei passaggi a livello«Siamo davvero stanchi ed esasperati da questo dramma quotidiano dei binari che tagliano in due la città – conferma il sindaco loanese Luca Lettieri - dei 7 passaggi a livello e dei disagi che ... ilsecoloxix.it