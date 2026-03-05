L' inchiesta sull' olio taroccato test privati smascherano i raggiri | usata clorofilla per colorare scorte vecchie

Recenti test privati hanno rivelato che alcuni oli venduti come autentici contengono clorofilla usata per colorare scorte vecchie. L'inchiesta evidenzia pratiche ingannevoli nel settore, mentre la fiducia dei consumatori nei produttori locali era già stata messa alla prova a fine gennaio scorso. La scoperta porta alla luce una serie di raggiri legati alla qualità del prodotto.

La fiducia dei consumatori sull'onestà dei produttori locali era stata già colpita al “cuore” a fine gennaio scorso. Nell'esatto momento in cui scattarono, a raffica, le perquisizioni dei carabinieri del reparto Tutela agroalimentare di Messina, insieme ai colleghi del comando provinciale di Agrigento - e si venne a conoscenza che 24 palmesi erano indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio, riciclaggio, autoriciclaggio e violazione della normativa sulle accise - in tanti temettero di essere incappati nel presunto maxi raggiro. Timori, inevitabili, fra i consumatori della stessa Palma di Montechiaro, ma anche delle vicine Camastra, Naro, Campobello e Licata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

